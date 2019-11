Siegburg : Sankt Martin rutscht vom Pferd

Siegburg Schmerzvolle Premiere: Bei seinem ersten geplanten Auftritt als Sankt Martin ist der Vize-Bürgermeister von Siegburg, Lars Nottelmann, am Dienstagabend beim Aufsteigen auf das Pferd abgerutscht. Er habe sich drei Rippen und die Schulter gebrochen, sagte der Verletzte am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch saß der ehrenamtliche Vize-Bürgermeister wieder am Schreibtisch seiner Steuerberater-Kanzlei. Als Sankt Martin sprang am Abend eine Reiterin ein.