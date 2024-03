Schauspielerin Villa von Cara Delevingne abgebrannt

Flammen haben die Villa von Model und Schauspielerin Cara Delevingne in Los Angeles zerstört. „Mein Herz ist heute gebrochen“, schrieb die 31-Jährige am Freitag auf Instagram. „Das Leben kann sich in einem Wimpernschlag ändern. Also schätze, was du hast.“ Delevingne, die sich US-Medien zufolge zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Los Angeles aufhielt, dankte der Feuerwehr und postete ein Video von mehreren Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht in der Nähe ihres Anwesens.