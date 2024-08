Großer Polizeieinsatz Vier Straftäter geflohen - Zahlreiche Zeugenhinweise

Nach der Flucht von vier Straftätern aus einer geschlossenen Klinik in Straubing setzt die Polizei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Es seien bereits zahlreiche Zeugenhinweise eingegangen, sagte eine Sprecherin. Diese würden nun abgearbeitet. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Sonntag an. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln wegen Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung.