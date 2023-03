Prügel-Video kursiert im Netz Schülerin (13) misshandelt – „alle hatten Spaß, meine Tochter zu quälen“

In Freudenberg sorgte eine ähnliche Ausgangslage für wüste Proteste in sozialen Netzwerken. Denn die beiden Kinder, die am 11. März ihre Schulkameradin umgebracht haben sollen, können juristisch ebenfalls nicht belangt werden. Daraufhin entbrannte eine Debatte um die Herabsetzung des Alters für Strafmündigkeit.