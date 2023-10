Leute Victoria Beckham war in Spanien „unglücklich wie nie“

Die Modedesignerin Victoria Beckham hat ausführlich über die „härteste Phase“ ihrer Ehe mit Ex-Fußballstar David Beckham gesprochen. „Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unglücklich“, sagte die 49-Jährige in der Netflix-Dokumentation „Beckhams“, aus der die Zeitung „Sun“ am Mittwoch zitierte, über frühere Berichte, ihr Ehemann habe eine Affäre.