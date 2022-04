Strafprozess in London : Vermögen vor Insolvenzverwalter versteckt: Geschworene sprechen Boris Becker schuldig

Strafprozess in London

London Vor knapp fünf Jahren erklärte ein Gericht in London Boris Becker für zahlungsunfähig. Danach musste er sein Vermögen offenlegen – doch das tat der Tennis-Superstar nicht. Zu diesem Schluss kommt eine Gerichtsjury in der britischen Hauptstadt. Dabei spielte auch Beckers erster Wimbledon-Pokal eine Rolle.

Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker haben die Geschworenen den deutschen Ex-Tennisstar in mehreren Punkten schuldig gesprochen. Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Mark Ford Teile seines Vermögens vorenthalten, entschied die Jury am Freitag. Becker könnte damit theoretisch eine Haftstrafe drohen. Das Strafmaß soll am 29. April verkündet werden. Becker verfolgte die Urteilsverkündung mit hochrotem Kopf. Er kann gegen das Urteil noch Berufung einlegen.