Literatur : Verlag: Kerkelings Katzenbuch mehr als 250.000 Mal verkauft

München/Bonn Entertainer Hape Kerkeling gehört zu Deutschlands beliebtesten Promis und erfolgreichsten Sachbuch-Autoren. Auch sein neues Buch „Pfoten vom Tisch!“ ist ein Renner.

„Wir haben seit Erscheinen des Buches 250.000 Exemplare verkauft“, sagt die Sprecherin des Piper-Verlags in München der Deutschen Presse-Agentur. Seit dem Erscheinen vor anderthalb Monaten stehe das Buch auf Platz eins der Bestsellerlisten.

Das Katzenbuch hat Kerkeling, der mit seinem Mann vor allem in Bonn lebt und gern in Italien weilt, den bisherigen Stubentigern seines Lebens gewidmet, darunter Peterle, Samson, Spock und Anne. „Pfoten vom Tisch“ ist eine Mischung aus Biografie mit Anekdoten, unterhaltsam präsentiertem Katzenwissen und Tipps.

In der ARD-Talkshow „Maischberger - Die Woche“ sagte Kerkeling kürzlich, er habe während der Pandemie zwischendurch dann nicht mehr Fernsehen geschaut, weil es nur noch die Diskurse von Epidemiologen und Ethikerinnen gegeben habe, „und wer da alles so auftreten musste - ich seh es auch ein, aber ich finde, es war dann schon auch ein bisschen viel“. „Und insofern wollte ich mich einem völlig anderen Thema widmen und in das Universum der Katzen einsteigen.“