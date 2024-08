Französischer Filmstar Vergewaltigungsvorwurf: Schauspieler Depardieu droht Prozess

In dem Fall geht es um die Vorwürfe der Schauspielerin Charlotte Arnould. Diese gibt an, Depardieu („Cyrano von Bergerac“, „Asterix und Obelix“) habe sie im Jahr 2018 in seiner Wohnung vergewaltigt und sexuell missbraucht. Arnould war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Seit 2020 ermittelt die Justiz in der Sache. Depardieu stritt die Anschuldigungen ab.