Kriminalität Venezuela: Wende im Todesfall von Rapper Canserbero

Der Tod des 26-Jährigen hatte seine Fans schockiert, zumal es damals hieß, der Star habe seinen Freund Carlos Molnar in einem Messerkampf getötet, bevor er dann aus dem Fenster sprang. In dem Geständnis gab die Frau an, dass ihr Bruder mit drei Beamten des venezolanischen Geheimdienstes Sebin ankam, um den Tatort so zu arrangieren, dass alles wie ein Suizid aussehen würde.