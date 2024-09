Freundin von Raúl Richter Playboy-Shooting vor der Sommerhaus-Ausstrahlung: Vanessa Schmitt lässt die Hüllen fallen

Drama, Zoff und Streitereien – und das nicht nur als Einzelgänger sondern als Paar. Die RTL-Produktion „Das Sommerhaus der Stars“ hatte in den vergangenen Jahren bereits jede Menge davon zu bieten. Dabei gerieten meist nicht nur die kontrahierenden Pärchen aneinander. Oftmals wurden Beziehungen einer regelrechten Zerreißprobe unterzogen. In der diesjährigen Ausgabe mischen auch Schauspieler Raúl Richter und Freundin Vanessa Schmitt als eines von acht Promi-Paaren im Kampf um das Preisgeld in Höhe von 50 000 Euro mit.