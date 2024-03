RTL-Tanzshow Valentin Lusin bei „Let’s Dance“: Er lernte seine Frau Renata als Teenager kennen

Nachdem sich Renata in Russland mit einigen Tanzpartnern bewiesen hatte, suchte ihre Mutter im Jahr 2003 per Inserat nach einem neuen Tanzpartner für sie. Diese Anzeige fand ihren Weg nach Düsseldorf zu Valentins Eltern. Wie Valentin später zugibt, hatte er sich bereits in Renata verliebt, als er ihre Inserat-Fotos sah. Aus der Jugendliebe wurde die wahre Liebe und das Paar heiratete im Jahr 2014.