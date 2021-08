Essen&Trinken : Uwe Timm: Die Currywurst gehört auf die Straße

München Das Thema Currywurst kochte in den letzten Tagen ziemlich hoch. Auch Currywurst-Experte Uwe Timm hat einiges dazu zu sagen.

„Das Wort von Gerhard Schröder in Currywurstfragen hat durchaus Gewicht. Der Altkanzler stammt ja aus Hannover, und dort gab es stets gute Currywürste. Bis vor einigen Jahren wurden dort Würste an einem Stand in der Fußgängerzone über dem offenem Feuer gebraten. Das schmeckte exzellent“, sagte der in München lebende Schriftsteller.