Musik US-Star Usher verschiebt wegen Verletzung weitere Konzerte

Nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftakt seiner Welttournee „Past Present Future“ hatte Usher am Mittwoch das erste Konzert in Atlanta im Bundesstaat Georgia abgesagt. Sein Körper brauche einen Moment „zum Ausruhen und Heilen“. Er würde das Konzert nachholen und dann mit vollen 100 Prozent für seine Fans da sein, stellte der Sänger in Aussicht. Jetzt platzen weitere zwei Konzerte in Atlanta, die für Freitag und Samstag geplant waren. Alle drei Auftritte will der Sänger im Dezember nachholen.