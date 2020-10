Baby-News : US-Schauspielerin Mindy Kaling zum zweiten Mal Mutter

New York Die kleine Katherine freut sich über einen Bruder. Den Namen ihres Sohnes hat Schauspielerin Mindy Kaling auch schon verraten.

Die US-Schauspielerin Mindy Kaling (41) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Sie habe bereits Anfang September einen Sohn zur Welt gebracht, gab Kaling in der „Late Show with Stephen Colbert“ im US-Fernsehen bekannt. Sein Name sei Spencer.