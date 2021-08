Ehe-Aus : US-Medien: Zoë Kravitz und Karl Glusman geschieden

Los Angeles/New York Die Ehe der beiden Schauspieler hat nicht lang gehalten. Nun ist es offiziell: Die beiden sind wieder getrennte Leute.

Die Ehe des Schauspielerpaars Zoë Kravitz (32) und Karl Glusman (33) ist Medienberichten zufolge offiziell geschieden. Ein Richter in New York sei dem Antrag nachgekommen, berichteten „People.com“ und andere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente.