Musik-Legende Unveröffentlichtes Lied von Udo Jürgens kommt heraus

Jürgens, geboren 1934 im österreichischen Klagenfurt und gestorben 2014 in der Schweiz, gehört zu den berühmtesten deutschsprachigen Songwritern des 20. Jahrhunderts. Zu seinen größten Hits gehörten „Griechischer Wein“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ und „Ich war noch niemals in New York“.