Umsätze brechen ein : Kein fettes Jahr für Stopfleber-Hersteller

Um rund 40 Prozent sind die Umsätze der Stopfleber-Erzeuger in diesem Jahr eingebrochen. Foto: dpa/Rolf Haid

Paris Wegen Corona sind viele Feste abgesagt worden, darunter leiden auch die französischen Produzenten von Foie Gras.

Ein Glas Rotwein, frisches Baguette mit Foie Gras und sofort wähnt sich jeder Franzose im siebten Himmel. Bei Familienfeiern gehört eine Terrine mit der typischen Gänsestopfleber zu den Höhepunkten der festlichen Tafel. Weihnachten und Neujahr sind für die Hersteller der Foie Gras aus diesem Grund wahre Freudentage. Doch die Corona-Pandemie macht ihnen in diesem Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung. „Keine großen Familienfeiern“, warnen Mediziner und Politiker ohne Unterlass, das Virus soll sich nicht ungehindert im ganzen Land verbreiten können.

Für die Hersteller der Foie Gras, zubereitet aus der Leber von jungen Enten oder Gänsen, ist diese Ansage allerdings nur das Ende eines katastrophalen Jahres. In den vergangenen Monaten sind wegen der Pandemie im ganzen Land praktisch alle großen Treffen, Bankette oder Volksfeste gestrichen worden. Fabien Chevalier, Geschäftsführer des Konserven-Herstellers Lafitte, klagt, dass damit die „schönen Spitzen des Konsums“ wegfielen. Der Umsatzrückgang im Jahr 2020 wird vom Branchenverband auf satte 40 Prozent taxiert. Nach dessen Angaben arbeiten rund 100 000 Menschen direkt oder indirekt in der Stopfleber-Produktion in Frankreich.