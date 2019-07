Kein Feuerwerk zum Jahreswechsel? : Umwelthilfe: 31 Städte sollen Silvester-Böller verbieten

Berlin Die Deutsche Umwelthilfe hat in 31 Städten ein Verbot privater Silvesterböllerei beantragt – als Maßnahme zur Luftreinhaltung. Es gehe vor allem um belastete Innenstadtbereiche. „Wir wollen keine Spaßbremse aufbauen.

Die Menschen sollen sich auch weiterhin an Silvesterfeuerwerken erfreuen können“, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Montag. Die Feuerwerke könnten von professionellen Veranstaltern außerhalb der Stadtzentren organisiert werden. Möglich sei auch die Einrichtung von Gebieten, in denen privat geböllert werden dürfe.