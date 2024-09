Sommerhaus der Stars 2024 Umut Tekin betrog seine Ex-Freundin vor laufender Kamera

Inzwischen bereut Umut Tekin sein Verhalten in der TV-Sendung. „Als Emma und ich uns nähergekommen sind, habe ich dabei nicht an Jana-Maria gedacht, was so nicht richtig von mir war“, sagte er im Interview mit Promiflash und ergänzt, dass er den Betrug gerne rückgängig machen würde. Auf Social Media zweifeln jedoch viele Nutzer an der Aufrichtigkeit seiner Reue. Andere hingegen sind der Meinung, dass er in Emma Fernlund die passende Partnerin gefunden hat und die beiden glücklich wirken.