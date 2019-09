Überwachung : Viele junge Deutsche finden Chinas Sozialpunkte okay

Viele junge Deutsche finden Chinas Sozialpunkte okay

Düsseldorf Für viele erscheint das wie der blanke Horror, wie eine Idee des „1984“-Autoren George Orwell. Doch gerade unter jungen Deutschen stößt das umstrittene chinesische Sozialpunkte-System offenbar nicht nur auf Ablehnung.

Jeder fünfte Deutsche würde es begrüßen, wenn der Staat Informationen zu einzelnen Personen sammelt, wie aus einer Repräsentativ-Studie der Versicherungsgruppe Ergo hervorgeht. Gut zwei Drittel (68 Prozent) wären allerdings dagegen. In der Umfrage war die Zustimmung für das System am höchsten in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen mit 23 Prozent. Bei den mehr als 50-Jährigen sank sie auf 18 Prozent.