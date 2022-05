Musikerin : UK-Popstar Dua Lipa ist total verliebt in Berlin

Berlin Sängerin Dua Lipa liebt die deutsche Hauptstadt - und zwar so sehr, dass sie irgendwann sogar gern nach Berlin ziehen möchte. Wann können die Berliner nun neben dem Popstar durch die Stadt radeln?

Der britische Popstar Dua Lipa (26, „Cold Heart“) hat ein Herz für die deutsche Hauptstadt. Sie habe in Berlin „ein unglaublichen Angebot an Kulinarik, Kunst und Clubs“ in sich aufgesogen, schrieb die Musikerin in ihrem Newsletter nach Angaben ihrer Plattenfirma.