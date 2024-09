Hier steht das „Sommerhaus der Stars“ Übernachten wie im TV: Das „Sommerhaus der Stars“ kann gemietet werden

Ein Zimmer in dem Bauernhaus mit rustikalem Stil kann beispielsweise auf Booking.com gemietet werden. Das Haus „Barlo“ steht in Bocholt in Nordrhein-Westfalen nahe der niederländischen Grenze. Es kommt auf der Online-Plattform mit der Bewertung von 114 Personen auf 7,5 von 10 Punkten. Am besten schneiden das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Lage und das Personal ab. Das Wlan, der Komfort, die Ausstattung und die Sauberkeit schneiden jeweils etwas schlechter ab.