Star-Friseur : Udo Walz: Dauerwellen gehören verbannt

Udo Walz in seinem Salon am Kurfürstendamm. Foto: Soeren Stache.

Berlin Promi-Friseur Udo Walz würde luftgetrocknete Dauerwellen am liebsten aus allen Friseursalons verbannen. „Wenn das rauswächst, sieht das immer schrecklich aus“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur - deshalb seien Frauen mit Dauerwellen nie zufrieden damit.

Walz wird am 28. Juli 75 Jahre alt. Seinen Geburtstag will er am Wannsee feiern, mit Live-Musik von befreundeten Schlagersängern wie Jutta „Cindy“ Gusenburger („Immer wieder sonntags“) und Milva („Von Tag zu Tag“). Ein Traum sei es, dort zu feiern, an den Wannsee-Terrassen, „wie, wenn man in einem anderen Land ist“.