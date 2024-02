Dschungelcamp 2024 Twenty4Tim verscherzt sich es sich mit dieser Äußerung bei den TV-Zuschauern

Twenty4Tim galt bisher als absoluter Liebling, sowohl bei Zuschauern als auch bei den anderen Kandidaten im Dschungelcamp. Doch an Tag 14 verspielte sich der Influencer mächtig Sympathien bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ (IBES). Was ist geschehen? Zum einen sorgte Tim für Streit, weil er entgegen der expliziten Bitten von Leyla und Fabio immer wieder seine Wäsche am Lagerfeuer trocknen wollte, was ein Regelverstoß ist. Zum anderen bezweifeln einige Kandidaten Tims Aufrichtigkeit. RTL zeigte mehrere Szenen, in denen Tim immer wieder über seine neue Single sprach. Ein anderes Mal sprach er stolz über seine Parfums, die in vielen Drogerieketten verfügbar sind. Will Tim nur Eigenwerbung betreiben, wie es andere Kandidaten vermuten? An Tag 14 kam der Influencer jedenfalls alles andere als gut weg.