Dschungelcamp 2024 Twenty4Tim: Dieter Bohlen reagiert auf seine Sex-Beichte

Seit letztem Jahr macht Tim auch Musik und erreichte mit seinem ersten, im September 2023 veröffentlichten Album „Phoenix“, für eine Woche Platz 1 in den deutschen Charts. In seiner Musik verarbeitete er auch seine Erfahrungen mit Essstörungen – in seiner Teenager-Zeit hatte er mit Gewichtsproblemen zu kämpfen und nahm in der Folge rasch ab, was in einer Essstörung endete. Im TV hat Tim bisher kaum Erfahrung, machte 2021 aber bei „Pocher vs. Influencer“ mit.