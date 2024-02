„Ich heirate eine Familie“ TV-Star im Ruhestand - Thekla Carola Wied wird 80

In ihren späteren Berufsjahren war Wied eher in kleineren Rollen zu sehen. Eine Umstellung, die nicht ganz einfach gewesen sei, wie sie schon 2022 im dpa-Interview sagte. Ihr Leben lang habe sie Hauptrollen gespielt, im Fernsehen und im Theater. „Und plötzlich kamen die Ensemble-Rollen. Wie zum Beispiel die Ilse in den „Bundschuh“-Filmen.“ In der erfolgreichen ZDF-Reihe mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg spielte Wied bis 2021 mit.