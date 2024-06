Kino Tribeca Festival in New York startet

Als Eröffnungsfilm wurde die Dokumentation „Diane von Furstenberg: Woman in Charge“ ausgewählt, außerdem sollen unter anderem auch Dokumentationen über das Leben des 2018 gestorbenen schwedischen DJ Avicii („Avicii - I'm Tim“) sowie der Musikerin Linda Perry („Linda Perry: Let It Die Here.“) gezeigt werden. Mit deutscher Beteiligung ist beispielsweise der Film „Schatz“ von Julia von Heinz mit Lena Dunham in der Hauptrolle dabei, außerdem die ARD-Serie „Schwarze Früchte“, der Film „Era Oculta“ und der animierte Zeichentrickfilm „Scrubby“.