Promi-Paare Heiko Maas und Natalia Wörner: Wer in der Öffentlichkeit steht, steht immer auch unter Druck

Promis sind auch nur Menschen. Sie verlieben sich, und sie trennen sich nicht öfter als Normalos. Es kommt einem nur so vor, weil es niemand an die große Glocke hängt, wenn so was Herrn Müller oder Frau Schulze passiert, obwohl es in Hunderttausenden von Fällen tatsächlich geschieht. Nun sind aktuell Heiko Maas und Natalia Wörner kein Paar mehr, was beide über ihre Anwältin gleich direkt der Deutschen Presse-Agentur gesteckt haben, damit es auch jeder und jede mitkriegt. Mit Aufschneiderei hat das nichts zu tun. Wer in der Öffentlichkeit steht, steht immer auch unter Druck. Es gibt Gerüchte, es gibt Häme, es gibt Hass, egal was man tut. Selbst wenn man eine Sache gut macht.