Promi-Paar Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Um Swift kennenzulernen, habe er gemeinsame Bekannte als „Verkuppler“ eingesetzt, sagte Kelce. Dann hätten sie sich in New York getroffen. „Da hatten wir schon miteinander gesprochen, also wusste ich, dass wir ein nettes Abendessen haben würden und eine Unterhaltung und was danach kommt, kommt danach.“