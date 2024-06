Leute Travis Kelce bei Konzert von Taylor Swift auf der Bühne

Vor knapp 90 000 Zuschauern wandelte die Sängerin eine Zeile ihres Songs „Karma“ ab: „Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt nach Hause zu mir kommt.“ In „I Can Do It With a Broken Heart“ tupfte Kelce das Gesicht seiner Partnerin mit Make-up-Puder ab und fächelte ihr theatralisch Luft zu, als Swift dramatisch in die Arme zweier anderer Künstler auf der Bühne fiel.