„California High School“ : Trauer um TV-Star Dustin Diamond nach Krebstod

Los Angeles Als Elfjähriger wurde er vor der Fernsehkamera zum Nachwuchsstar: Dustin Diamond war einer der Hauptdarsteller in der Hit-Sitcom „California High School“. Nun ist der US-Schauspieler mit 44 Jahren gestorben.

Frühere Co-Stars, darunter Tori Spelling (47) und Mario Lopez (47), erinnerten an Diamond und seine ikonische Schüler-Rolle als Samuel „Screech“ Powers in der Teenie-Serie „California High School“ (US-Titel: „Saved by the Bell“). In der von 1989 bis 1993 laufenden Comedy-Serie um eine Gruppe Schüler wirkten auch die damaligen Nachwuchsschauspieler Elizabeth Berkley (48), Tiffani Thiessen (47) und Mark-Paul Gosselaar (46) mit.