Totschlag-Prozess : Vater gesteht tödliche Schüsse auf Sohn in Beckingen

Saarbrücken Zum Auftakt des Prozesses um tödliche Schüsse auf seinen Sohn hat der angeklagte Vater des Toten am Mittwoch vor dem Landgericht Saarbrücken ein Geständnis abgelegt. Der 66-Jährige ist angeklagt, den 29-Jährigen am Neujahrstag 2018 bei sich zu Hause in Beckingen mit drei Schüssen getötet zu haben.

