Auf Forbes-Liste : „Tote Topverdiener“: Michael Jackson an der Spitze

„Tote Topverdiener“: Michael Jackson an der Spitze

Los Angeles Forbes führt auch eine Liste der toten Spitzenverdiener. Ganz oben steht derzeit der „King of Pop“.

Auch elf Jahre nach dem Tod von Michael Jackson verdienen die Erben des Popstars kräftig an seiner Musik.

Werke des 2009 gestorbenen „King of Pop“ hätten in den vergangenen zwölf Monaten rund 48 Millionen Dollar erwirtschaftet, schätzt das US-Wirtschaftsmagazin Forbes in seiner jährlichen Aufstellung der toten Spitzenverdiener. Die Liste bezieht sich auf Einnahmen von Oktober 2019 bis Oktober 2020.