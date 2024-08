Dschungelcamp Überraschung im IBES-Finale – diese Kandidatin holt sich die Dschungelkrone

Das diesjährige IBES-Finale – eine Mischung aus Nervenkitzel, Ekel und Dramatik, die es in sich hatte. Fünf alte Bekannte aus der schillernden Welt des Trash-TV traten an, um sich die begehrte Krone und das kleine Zubrot von 100 000 Euro zu sichern. Aber wie das Leben (und erst recht das Dschungelcamp) so spielt: Am Ende konnte nur eine oder einer gewinnen. Doch wer sollte es sein? Diese Frage sorgte bis zur letzten Minute für Hochspannung.