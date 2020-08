„Game of Thrones“-Star : Tom Wlaschiha züchtet Tomaten auf seinem Balkon

„Game of Thrones“-Star

Tom Wlaschiha erfreut sich an seinen Balkon-Tomaten. Foto: Arthur Mola/Invision/AP/dpa

Berlin Und plötzlich ist da ganz viel Zeit: Der Schauspieler Tom Wlaschiha hat sich während der Corona-Krise einen kleinen Balkongarten angelegt.

Der deutsche „Game of Thrones“-Schauspieler Tom Wlaschiha hat in der drehfreien Zeit während der Coronakrise gärtnerische Fähigkeiten entwickelt.

„Ich habe in Rankgitter investiert und große Blumentöpfe“, sagte der 47-Jährige im Podcast „TOMorrow“. Er habe seinen Balkon dicht bepflanzt und Tage damit verbracht, Tomaten zu züchten. „Klingt ein bisschen spießig, aber ich finde es gut.“

Veränderte Produktionsbedingungen aufgrund von Corona sieht der in Sachsen aufgewachsene Schauspieler kritisch. „Ein Film ohne Sexszenen – undenkbar. Das finde ich fragwürdig, wenn wegen der Situation jetzt Drehbücher inhaltlich geändert werden.“

Bekannt wurde Wlaschiha vor allem in seiner Rolle des Jaqen H'Ghar in der Erfolgsserie „Game of Thrones“. Darin spielt er einen Mann, der seine Gesichter wechseln kann.