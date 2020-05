Wunsch nach Zusammenarbeit : Tom Cruise will Weltall-Film mit Doug Liman drehen

Tom Cruise will Weltall-Film mit Doug Liman drehen

US-Schauspieler Tom Cruise will mit Doug Liman hoch hinaus. Foto: Francois Mori/AP/dpa

Los Angeles Im Mai hatte Tom Cruise zusammen mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa Pläne für einen Weltall-Film bekanntgegeben. Nun soll auch klar sein, wer Regie führen soll.

Tom Cruise (57) will für seinen geplanten Weltraum-Film mit Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS Regisseur Doug Liman („Die Bourne Identität“) an Bord holen.

Der Filmemacher, der mit Cruise zuvor den Endzeit-Streifen „Edge of Tomorrow“ und den Drogenthriller „Barry Seal: Only in America“ drehte, soll auch das Drehbuch schreiben, wie die Branchenportale „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ berichteten.