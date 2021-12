Obduktionsergebnis steht fest : Manager äußert sich: Das war die Todesursache von Mirco Nontschew

Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Die dritte Staffel der beliebten Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" ist längst abgedreht. Doch bevor sich Comedian Mirco Nontschew selbst im TV sehen konnte, wurde der 52-Jährige tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Jetzt äußert sich sein Manager zur Todesursache.

Die Dreharbeiten zu der Amazon-Show "LOL: Last One Laughing" wurden im Oktober abgeschlossen. Neben Christoph Maria Herbst, Anke Engelke, Olaf Schubert und Carolin Kebekus gehörte auch der durch „RTL Samstag Nacht“ bekannt gewordenen Comedian Mirco Nontschew zum Cast.

Am 3. Dezember 2021 wurde der 52-Jährige tot in seiner Wohnung im Stadtteil Seglitz aufgefunden. Nachdem seine Familie tagelang nichts von ihm gehört hatte, informierten sie die Polizei, die zusammen mit der Feuerwehr die Wohnungstür des Comedian aufbrach. Wie lange der Comedian zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, muss noch geklärt werden. Auch zur Todesursache von Mirco Nontschew waren noch viele Fragen offen. Es gäbe jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden und auch nicht auf einen Suizid, hieß es. Aufschluss sollte eine Obduktion geben.

Obduktion: Mirco Nontschew starb eines natürlichen Todes

Sein Manager und langjähriger Freund Bertam Rieder erklärte nun gegenüber der Bild-Zeitung, dass die Obduktion abgeschlossen und Mirco Nontschew eines natürlichen Todes gestorben sei. Ob Nontschew an einer Krankheit litt oder an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist, wollte Riedel nicht verraten. „Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann.“

Mirco Mirco Nontschew war bereits in der ersten „LOL“-Staffel zu sehen. Nach den Dreharbeiten klagte über gesundheitliche Probleme. Laut Bild-Zeitung soll sich der 52-Jährige im Anschluss drei Tage lang übergeben und im Krankenhaus Infusionen verabreichet bekommen haben.

Sein plötzlicher Tod schockierte die deutsche Unterhaltungsszene. Nachdem Constantin und Amazon bereits eine gemeinsame Traueranzeige veröffentlicht haben, nehmen nun auch Nontschews „LOL“-Kollegen von ihm Abschied.

„Danke lieber Mirco, Du warst ein großes Geschenk!“, ist in einer ganzseitigen Traueranzeige in der „Süddeutschen Zeitung“ zu lesen. Darunter sind die Namen seiner „LOL“-Kollegen aufgelistet.