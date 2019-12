Tod in den Alpen : Vier Deutsche sterben in Lawinen

dpatopbilder - 28.12.2019, Italien, Schnaltal: Ein Helikopter ist während einer Suchaktion von Rettungskräften nach einer Lawine auf einer Skipiste gelandet. Bei dem Lawinenunglück in Südtirol sind eine Frau und ein Kind getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Foto: Uncredited/ANSA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Uncredited

Schwarzes Wochenende in den Alpen: Bei Lawinen-Unglücken in der Schweiz sowie in Südtirol sind vier Deutsche ums Leben gekommen. Im norditalienischen Schnaltal, wo hier Rettungshubschrauber auf einer Skipiste landen, kamen am Samstag eine 35-jährige Frau und zwei siebenjährige Mädchen ums Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ