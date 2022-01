Fernsehen : Tina Ruland zieht ins RTL-Dschungelcamp

Köln So langsam trudeln die Namen der Kandidaten fürs RTL-Dschungelcamp ein: Schauspielerin Tina Ruland ist in Südafrika dabei.

Schauspielerin Tina Ruland („Manta, Manta“) zieht dieses Jahr ins Dschungelcamp. Das gab RTL am Montag bekannt.

„Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler“, stellte die 55-Jährige im Interview des Kölner Privatsenders klar. Das diesmal in Südafrika statt Australien produzierte Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL - und läuft dann täglich live ab 22 Uhr.