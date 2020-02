Coronavirus : Tina Ruland fühlt sich gerade „wie auf der Titanic“

Berlin Großveranstaltungen werden weltweit abgesagt, die Zahl der Infizierten steigt ständig: Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus macht auch Tina Ruland Angst.

Schauspielerin Tina Ruland (53, „Das Traumschiff“) macht die rasante Verbreitung des neuartigen Coronavirus weltweit Angst. „Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind auf der Titanic, die gerade untergeht“, sagte sie am Rande der „Actors Night“ am Freitagabend in Berlin.