RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ 2023: So kann Mentalist Timon Krause die Jury-Punkte voraussehen

Mit Timon Krause nimmt der erste Mentalist an „Let’s Dance“ teil. Das Lesen von Gedanken und Körpersprache gehört zu seinem beruflichen Alltag. In der 16. Staffel der RTL-Show genügt es allerdings nicht, die Körpersprache der anderen zu lesen. Diesmal muss der Mentalist seine eigene Körpersprache in anspruchsvollen Tanz-Choreografien unter Beweis stellen.