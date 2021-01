Geschmackssache : Tim Mälzer liebt Dosenravioli und Wackelpudding

Hamburg Es gibt Essen aus der Kindheit, das löst auch Jahrzehnte später noch immer wahre Glücksgefühle aus. Auch der Hamburger Fernsehkoch Tim Mälzer hat da so seine Favoriten.

Mälzer hat insgesamt vier Restaurants. In seinen zwei Hamburger Läden - „Bullerei“ und „Die gute Botschaft“ - beschäftigt er rund 100 Mitarbeiter, die auch trotz der Corona-Krise und des Lockdowns weiterhin bei ihm angestellt sind. Zudem ist er in mehreren Kochsendungen zu sehen, darunter „Kitchen Impossible“ auf Vox.

Am 22. Januar feiert Mälzer seinen 50. Geburtstag mit einer großen Online-Kochparty, die er aus dem Restaurant „Die gute Botschaft“ an der Außenalster in die sozialen Netzwerke streamen will.