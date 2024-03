TV-Koch Tim Mälzer denkt immer öfter ans Aufhören

Gleichzeitig aber sei Mälzers Kopf voller neuer Ideen, wie er weiter sagte. „Ich habe ungefähr 40 Konzepte und Ideen im Kopf. Die bewegen sich zwischen einer Eisdiele im KaDeWe bis hin zur Reaktivierung des Off-Clubs, den ich mal in Bahrenfeld hatte.“ Zudem habe er kürzlich eine Gastro-Location gesehen, zu der er sofort eine Idee gehabt habe. Vor Augen habe er auch eine Ramen-Bar, ein Fischrestaurant und ein deutsches Restaurant. „Es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte, aber eigentlich will ich nur in Rente.“