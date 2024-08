Filmfest Venedig Tim Burton: Habe Erfolg von „Beetlejuice“ nie verstanden

In der absurden Horrorkomödie von 1988 verkörpert Hollywood-Star Michael Keaton den Poltergeist Beetlejuice mit schwarzen Augenringen und wirren Haaren. Beetlejuice wurde zu einer ikonischen Figur in der Popkultur. „Es ist so selten, bei etwas mitzumachen, von dem man sagen kann, dass es zu hundert Prozent originell und einzigartig ist“, sagte Keaton (72).