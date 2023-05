Abenteurer Tierfilmer Andreas Kieling: „Bären trifft keine Schuld“

„Eigentlich spreche ich für den Bären. Alles, was passiert ist, dafür kann der Bär nichts. Ich bin der Intruder, ich bin in seinen Lebensraum eingedrungen, tief in die Wildnis, da wo normalerweise auch keine normalen Menschen hingehen, auch keine Wanderer“, sagte der 63-Jährige in dem Video, in dem er mit verbundener Hand und blutigen Wunden am Kopf zu sehen ist. Der Bär sei über ihm gewesen, habe unter anderem in seine linke Hand gebissen. Ein Chirurg habe ihn gut versorgt.