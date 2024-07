Fernsehen Tierfelle und antike Gemälde: H.P. Baxxter in Nahaufnahme

Ein Mann mit wasserstoffblonden Haaren schminkt seineAugenbrauen. Aufgeregte Menschen warten auf ihn und rufen seinenNamen. Er müsse in wenigen Sekunden auf die Bühne - die Show beginnt.Er greift das Mikrofon und ruft mit einer markanten Raucherstimme 80.000 Fans zu: „I hope this shit will be over soon“ (deutsch: „Ichhoffe, diese Scheiße ist bald vorbei“). Es ist H.P. Baxxter,Scooter-Frontmann und für viele Techno-Legende.