Comeback-Tour Ticket-Verkauf für Oasis-Konzerte gestartet

„Today is gonna be the day of not getting tickets“, schrieb ein Nutzer angelehnt an die berühmten ersten Worte des Oasis-Klassikers „Wonderwall“ auf der Online-Plattform X. Eine andere Nutzerin scherzte: „Klar, nur eine halbe Million Leute vor mir in der Warteschlange für Oasis-Tickets, da bin ich sehr optimistisch!“ Andere witzelten, die Band habe sich schon wieder aufgelöst, während man in der Warteschlange ausgeharrt habe.