Monarchie Thronwechsel in Dänemark: Kronprinz Frederik wird König

Königin Margrethe hatte in ihrer alljährlich aufmerksam verfolgten Neujahrsansprache am Silvesterabend überraschend angekündigt, den Thron am 14. Januar nach genau 52 Jahren im Amt an Frederik weiterzugeben. Ein solcher Schritt ist in Dänemark äußerst unüblich: Abgedankt vor dem Tod wird dort eigentlich nicht. Das letzte Mal hatte im Jahr 1146 ein dänischer Regent freiwillig zu Lebzeiten auf den Thron verzichtet.