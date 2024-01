Monarchie Thronwechsel in Dänemark: Kronprinz Frederik ist König

Die Operation habe sie zum Nachdenken gebracht, ob es nicht an der Zeit sei, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben, sagte sie in der Ansprache, die am Silvesterabend traditionell aufmerksam vom dänischen Volk verfolgt wird. Es folgten drei historische Sätze: „Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist“, sagte sie. „Am 14. Januar 2024 - 52 Jahre nachdem ich meinen geliebten Vater beerbte - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben.“