Quatsch Comedy Club : Thomas Hermanns: In Corona-Zeiten Tag für Tag planen

Thomas Hermanns: In Corona-Zeiten Tag für Tag planen

Berlin Schritt für Schritt, Tag für Tag - in diesen unsicheren Zeiten hat sich Thomas Herrmanns neu organisiert.

Comedian Thomas Hermanns (57) findet, dass man sich während der Corona-Krise anders organisieren muss. „Man darf sich wirklich nicht bekloppt machen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse in so einer Ausnahmesituation jeden Tag neu angucken. „Und immer schauen: Was kriegt man für den Tag hin?“